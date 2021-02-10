Что ждет любительницу сквернословить Кудрявцеву после запрета мата в соцсетях

С февраля в России вступил в силу закон, который будет наказывать за использование нецензурной лексики в соцсетях. Любительница отборного мата Лера Кудрявцева возмутилась по поводу нововведения. В личном блоге телеведущая уточнила, как же теперь доходчиво объяснять свои мысли, если нельзя сквернословить? Корреспондент "Дни.ру" связался с юристом и спикером Первого канала Тимуром Кадиевым, который рассказал, как закон будет работать.

Правозащитник подчеркнул, что закон в первую очередь накладывает ответственность на администрацию сайтов, а не на самих пользователей. В целом звезды могут продолжать использовать нецензурные выражения в своих публикациях и дальше, однако теперь высока вероятность, что пост с матом будет удален.

"Звезды, артисты, блогеры они вне зоны ответственности, в зоне ответственности администрация сайтов. Штраф может достигать четырех миллионов рублей. Конечно, скорее всего, большинство сайтов будет удалять такие публикации – особенно если это какие-то очень известные публичные люди, – чтобы не выплачивать большие компенсации. Просто потому что так безопаснее и выгоднее", – заявил Тимур Кадиев в беседе с "Дни.ру".

Юрист добавил, что пользователи того же "Инстаграма" могли и раньше жаловаться на контент, который каким-либо образом оскорблял их чувства. Теперь к этому списку добавился и мат, причем, скорее всего, соцсети будут охотнее блокировать подобные посты по жалобе пользователей.

Правда, и сами юристы пока не до конца понимают, как закон будет работать на практике, так как с момента его вступления в силу прошло еще слишком мало времени. При этом у любительницы крепкого словца Леры Кудрявцевой все равно есть возможность "доходчиво" донести информацию до подписчиков – например, заменить часть символов в нецензурном слове. Однако, по словам правозащитника, пока неясно, будет ли это обозначение считаться равноценным матерному слову.

"Можно заменить букву "а" на значок собаки электронной почты. Или в слове семь букв, а мы две заменили на точки. Пользователи прекрасно понимают, что за слово. Интересно, как к этому будет относиться Роскомнадзор и сама соцсеть. Скорее всего, сайты будут более охотно подобные публикации удалять, так как суммы штрафов значительные. Вряд ли кто-то захочет идти на такие риски", – добавил Тимур Кадиев в беседе с "Дни.ру".