Известный певец о тяжелом положении лишившихся дохода звезд

Андрей Бриг – артист в шоу-бизнесе известный. Участник музыкальных фестивалей "Славянский базар" и "Юрмала Шансон", он сотрудничал со многими звездами эстрады – Александром Маршалом, Лолитой, Викой Цыгановой, Сергеем Куприком. А 10 февраля Бриг выпускает клип на песню "Золотые мосты" (стихи Любови Воропаевой, музыка Николая Архипова). В день премьеры с исполнителем поговорил корреспондент "Дни.ру".

Андрей Бриг для работы над клипом привлек молодую команду – режиссеру всегда 22 года. Просто хотел чего-то свежего, нового, яркого. В итоге получилась очень стильная работа, "Меня поразило не только качество работы, но и скорость, – улыбается музыкант. – После съемок "Золотых мостов" прошло буквально несколько дней, и клип был смонтирован!"

Эту работу, конечно, оценят коллеги Брига. Правда, как он признается, ситуация в шоу-бизнесе сейчас аховая. "Уже почти год артисты сидят без работы, – вздыхает он. – Поэтому многие звезды сейчас соглашаются петь в небольших залах, в сельских клубах, в ресторанах – просто чтобы выжить. Время жирных гонораров ушло. К тому же сейчас почти все артисты соглашаются работать, что называется, "на кассу" – зарабатывать только то, что получили от продажи билетов. Тогда как раньше требовали "гарантию" – фиксированный гонорар перечислялся исполнителю до концерта и в полном объеме, при этом число проданных билетов и их стоимость певца не волновали".

Сам Андрей Бриг признается, что у него есть небольшой "свечной заводик", позволяющий зарабатывать и без концертов. "Хотя мы все равно находили возможность выступать, – пояснил музыкант. – Пели на концерте по случаю 9 мая, были на Дальнем Востоке, выступали перед нашими военными в Сирии".

Рассказал Андрей и про то, какими видит коллег по ту сторону рампы. "С Лолитой, например, я часто пел в одних концертах, – вспоминает артист. – Она самая простая, без понтов и короны. Ни тени звездности! Так же волнуется перед выходом на сцену. Спрашивает у тех, кто поет до нее, как встречает зритель, нервничает. На банкете после может и рюмочку выпить. Она очень настоящая и искренняя".