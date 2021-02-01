Что известно о новом избраннике Полины Гагариной

Владимир Чиняев участвовал в создании огромного количества хитов, но продолжает оставаться для большинства малоизвестным. Предположительно, новый избранник певицы родился в 1972 году в Москве в обычной советской семье.
Музыкой парень начал увлекаться рано – ходил в музыкальную школу, а после школы учился в Российской академии музыки имени Гнесиных. Уже тогда Чиняев понял, что его настоящий талант кроется в умении сочинять и обрабатывать музыкальные композиции.
Первые шаги в музыке возлюбленный Полины Гагариной делал в кино – в середине 2000-х создавал саундтреки к фильмам "Белый холст" и "Время радости", а также к сериалу "Танго с ангелом". Пробовал он и писать песни для эстрады – создал трек для группы "Ничья", передает Пятый канал.
Аранжировки Чиняева охотно использовали Ева Польна, Анжелика Варум, Эмин, Константин Легостаев из "Dельты", группы "Дискотека Авария", "Винтаж" и "Машина времени". Интересно, что в последние годы все больше хитов Полины Гагариной были созданы именно при сотрудничестве с Чиняевым.
Что касается личной жизни, то до встречи с исполнительницей у Чиняева были и другие связи. Известно, что он жил гражданским браком с матерью двоих своих маленьких детей. Говорят, что роман продюсера с Полиной Гагариной мог начаться еще в 2020 году, когда оба были несвободны.
Напомним, еще в прошлом году появились слухи о новом любовнике звезды. И лишь недавно стало известно, что им может быть музыкальный продюсер ChinKong. Певица развелась с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым в конце 2020 года. Уже тогда поговаривали, что у знаменитости мог появиться новый ухажер, но имя предполагаемого бойфренда стало известно только недавно.
Популярные темы форума
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Не могу похудеть
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Жена не хочет работать
От вируса маски не спасают
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Должна женщина слушаться мужчину?
Пособия для детей, это что?