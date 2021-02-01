"Сказка о руководящей Золушке, или Служебный роман": как снимали культовый фильм Рязанова

В 1977 году на экраны вышел фильм "Служебный роман". Картина, в которой рассказана история поздней любви, стала лидером проката и получила Государственную премию СССР. Несмотря на то, что ленте уже больше сорока лет, зрители до сих пор ее нежно любят, пересматривают и цитируют.

Кино снято по пьесе "Сослуживцы" Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского, написанной в 1971-м. В том же году году ее поставили на сцене Театра им. Маяковского, а затем решили экранизировать. Режиссер Борис Кондратьев снял черно-белый фильм, который не имел особого успеха, а когда его увидел Рязанов, то ахнул.

Режиссер решил, что нужно ситуацию исправлять. С выбором актрисы на главную роль проблем не возникло. Уже много лет он мечтал поработать с Алисой Фрейндлих. "Компанию" звезде БДТ составили Андрей Мягков, Лия Ахеджакова, Светлана Немоляева, Олег Басилашвили. Их утвердили без проб.

Как снимали

Чтобы создать нужный образ Людмилы Калугиной, в костюмерной "Мосфильма" искали максимально бесформенные, вышедшие из моды наряды. Оператор добавил свои пять копеек, когда принес старые отцовские очки в грубой оправе – так и получилась знаменитая "мымра".

Андрея Мягкова, которого зритель запомнил как романтика Женю Лукашина, хотели превратить в "канцелярскую крысу". Помогли снова очки в массивной оправе, за которыми глаза казались большими и растерянными. Неаккуратные усики также добавили несуразности образу.

Чтобы не превращать "Служебный роман" в телевизионный спектакль, Эльдар Рязанов решил "разбавлять" сцены внутри зданий видами бурлящей пешеходами и автомобилями Москвы, а также пейзажами.



Москва в фильме

"В нашем городе чересчур много жителей, чересчур много приезжих, чересчур много машин, все куда-то спешат, все куда-то опаздывают, всюду толкотня, давка, очереди, но все равно я люблю этот город, это мой город, это очень хороший город", – говорит герой Андрея Мягкова в одной из первых сцен "Служебного романа".

И действительно, пожалуй, этот фильм Эльдара Рязанова не только о поздней любви, о поиске близкого человека, но и о Москве. Многим зрителям картина запомнилась потрясающими "парадными" видами города. Как признался сам режиссер, он хотел, чтобы столица стала одним из действующих лиц.

Создатели фильма "расселили" своих героев, согласно статусу. Например, Людмила Прокофьевна Калугина жила, как и полагается большому начальнику, в центре. Адрес – Большая Никитская, 43. В 70-е годы здесь было престижное место жительства работников номенклатуры.

Юрий Григорьевич Самохвалов обитал на Тверской, как и полагалось успешному советскому "топ-менеджеру" легкой промышленности. Товарищ Новосельцев жил в небольшой квартирке в старом доме недалеко от станции метро "Достоевская", как и полагается рядовому сотруднику с небольшой зарплатой и без особых перспектив.

Разговор главных героев на крыше с панорамой на Москву снимался в доме Нирнзее. Это первый дореволюционный "небоскреб" – аж девять этажей. За спинами Калугиной и Новосельцева открывается невероятный вид на старый город. Кстати, до 1925 года здесь работала обзорная площадка. Полюбоваться Москвой мог любой желающий за 20 копеек.

"Служебный роман" снимали осенью, и это тоже добавляет особый шарм. В одном из интервью Эльдар Рязанов рассказывал, что в 1977 году, когда работали над фильмом, аномально рано выпал первый снег – 18 сентября. Когда неожиданно начался снегопад, Рязанов отменил плановые съемки и с оператором-постановщиком поехал по столице в поисках зимних зарисовок. В итоге эти кадры и вошли в фильм.

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