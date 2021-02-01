"Даже не сомневался": скорбящий Лепс высказался о болезни Ланового

Певец отметил, что ему посчастливилось быть знакомым с Василием Лановым. Он вспомнил, как в детстве смотрел фильмы с участием артиста. Кроме того, исполнитель признался, что до последнего верил в выздоровление звезды театра и кино.
"Я даже не сомневался в этом", – заявил Григорий Лепс о болезни Василия Ланового. Отметим, что траурная церемония проходила в театре имени Вахтангова, в котором артист прослужил 63 года.
Желающих проститься с Василием Лановым оказалось много. Еще до начала церемонии возле здания театра собралась большая очередь. Проводить артиста в последний путь приехали Министр обороны Сергей Шойгу и Министр культуры Ольга Любимова. В числе артистов можно было увидеть Александра Олешко, Евгения Князева, Нонну Гришаеву и других.
Напомним, 2 января стало известно о госпитализации Василия Ланового. Тогда же выяснилось, что ему и его жене, актрисе Ирине Купченко диагностировали коронавирус. Весь последний месяц вплоть до последнего дня своей жизни артист провел в больнице.
Ситуация стала критической 28 января, медики приняли решение сделать актеру операцию. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. К несчастью, состояние Василия Ланового так и не стабилизировалось.
Популярные темы форума
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Не могу похудеть
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Жена не хочет работать
От вируса маски не спасают
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Должна женщина слушаться мужчину?
Пособия для детей, это что?