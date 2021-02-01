"Она принадлежит ему": Сафронов раскрыл тайну замужества объявившей о расставании Волочковой

Российская балерина Анастасия Волочкова объявила о расставании со своим тайным возлюбленным по имени Олег, с которым еще недавно грелась под солнцем на Мальдивах. После своего дня рождения танцовщица, повторив сценарий Ольги Бузовой, объявила о разрыве.

45-летняя Анастасия Волочкова не устает удивлять и эпатировать публику. После празднования своего юбилея она заявила, что собирается стать певицей.

Теперь мир шоу-бизнеса потряс новый инфоповод: балерина рассталась со своим возлюбленным, личность которого так и не предала огласке. Поклонники судачат, действительно ли Волочкова была в отношениях, и почему тогда решила остаться снова одна.

Близкий друг Анастасии Волочковой, заслуженный художник России, академик Российской академии художеств, профессор Никас Сафронов поделился в беседе с "Дни.ру", что же на самом деле происходит в личной жизни балерины.

"Волочкова актриса с большой буквы. Она принадлежит искусству. Она не принадлежит какому-то мужчине. На каком-то. этапе жизни она, как и все творческие люди, готова была выйти замуж. Сегодня она не принадлежит никому, она принадлежит миру искусства, поклонникам своим. Чтобы никому не было обидно, она, мне кажется, вообще не должна выходить замуж. Она потеряет огромное количество поклонников", – рассказал Никас Сафронов.

Художник отметил, что звездам часто приписывают несуществующие романы. Он сам часто попадался на эту удочку, хотя никаких серьезных отношений тогда не имел. То же самое происходит с Анастасией Волочковой. По словам Никаса Сафронова, когда балерина будет выходить замуж, об этом никто не узнает. Так живут многие известные личности.

"Мне много раз предлагали пиар. Чтобы я ходил с каким-то человеком, и создавалось вокруг этого слухи об отношениях. Якобы мы пара. Я отказался. Одна женщина богатая, влюбленная в мое творчество, сказала: "Даю миллион долларов, чтобы Никас говорил, что мы вместе". Я отказался, я не Шаляпин".

"Вы знаете, я ее люблю. Я ее уважаю, я ее ценю. Она мой друг, она потрясающий человек. Она всегда приходит на все мероприятия, дни рождения, благотворительность. Она настоящая. Она танцовщица, она доказала. Она выступала в Мариинском, в Большом театре, в Лондонском театре оперы и балета. Говорили, что ее кто-то двигает, не двигает. Не важно! Важно то, кем является сам человек. Она в тренде. Обычно балетные люди уходят на пенсию, где-то там преподают, мало получают, просят помощи у государства, хотя люди заслуженные. Волочкова не стала ждать манны, она засучила рукава и доказала, что она есть. Она была и будет", – добавил Никас Сафронов.