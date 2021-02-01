Скандал на похоронах: бессовестные виновники смерти Ланового возмутили появлением у гроба

В театра имени Вахтанова завершается церемония прощания с Василием Лановым. Последние почести ему отдали Нонна Гришаева, Никас Сафронов, Григорий Лепс. Появились у гроба и те, чье присутствие на похоронах кажется неуместным.

Вячеслав Моцардо, руководитель международного культурного центра "Слава", дружил с Василием Лановым много лет. Актер был в этом центре и многолетним председателем.

"В последний раз мы с ним общались общались 6 января, когда Василий Семенович был уже в больнице, – рассказал Вячеслав Иванович. – Он все время кашлял, но говорил, что все нормально, успокаивал".

Рассказал Моцардо и причине, которая, по его мнению, убила 87-летнего актера. "Во время пандемии многие артисты отказывались от концертов, а Василий Семенович ездил, встречался, что нельзя было делать, – плачет Вячеслав Иванович. – И в том, что он умер, виноваты организаторы. Если бы не они, мы бы сейчас по такому скорбному случаю не собрались. Они виноваты! Видели, что человека кашляет, болеет, и все равно тянули его на концерты. Приехал на похороны, увидел их у гроба и отвернулся".

Напомним, Василий Семенович Лановой скончался 28 января 2021 года на 88-м году жизни в Москве от осложнений, вызванных COVID-19. Была больна и его супруга Ирина Купченко, но она смогла оправиться. Похоронят любимого миллионами артиста на Новодевичьем кладбище столицы с воинскими почестями.

