Скандал на похоронах: бессовестные виновники смерти Ланового возмутили появлением у гроба

Вячеслав Моцардо, руководитель международного культурного центра "Слава", дружил с Василием Лановым много лет. Актер был в этом центре и многолетним председателем.
"В последний раз мы с ним общались общались 6 января, когда Василий Семенович был уже в больнице, – рассказал Вячеслав Иванович. – Он все время кашлял, но говорил, что все нормально, успокаивал".
Рассказал Моцардо и причине, которая, по его мнению, убила 87-летнего актера. "Во время пандемии многие артисты отказывались от концертов, а Василий Семенович ездил, встречался, что нельзя было делать, – плачет Вячеслав Иванович. – И в том, что он умер, виноваты организаторы. Если бы не они, мы бы сейчас по такому скорбному случаю не собрались. Они виноваты! Видели, что человека кашляет, болеет, и все равно тянули его на концерты. Приехал на похороны, увидел их у гроба и отвернулся".
Напомним, Василий Семенович Лановой скончался 28 января 2021 года на 88-м году жизни в Москве от осложнений, вызванных COVID-19. Была больна и его супруга Ирина Купченко, но она смогла оправиться. Похоронят любимого миллионами артиста на Новодевичьем кладбище столицы с воинскими почестями.
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