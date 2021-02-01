Верните Бритни: поклонники американской звезды забили тревогу

Ее новая публикация уже собрала несколько миллионов просмотров. Правда, видео, появившееся на странице Бритни, сложно называть уникальным. Ошеломительные танцы голливудской звезды уже удивляли публику в прошлом году.
Тогда поклонники впервые заговорили об обновленной внешности Бритни Спирс. Похоже, что легенда Голливуда набрала пару килограммов. Стоит отметить, что светловолосая пампушечка, так ее прозвали фанаты, вовсе не стеснялась округлившихся боков. Она продолжала плавно двигаться под ритмичную музыку.
Фанаты заметили, что очередная публикация в "Инстаграм" звезды – это старая съемка. Публика начала переживать, куда пропала Бритни Спирс. Напомним, в жизни певицы уже случились подобные истории.
Несколько лет назад исполнительница пропала со всех радаров и закрылась в себе. Артистка долгое время не появлялась в социальных сетях и только изредка публиковала неактуальные новости и фотографии.
Тогда все узнали о ее наркозависимости и серьезных проблемах со здоровьем. Родной отец Бритни принял на себя тяжелую ношу и взял 39-летнюю наследницу под опеку. Сама же поп-дива не комментирует общественные домыслы, связанные с ее пагубными привычками.
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