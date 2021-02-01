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Шоу-бизнес
Верните Бритни: поклонники американской звезды забили тревогу

Верните Бритни: поклонники американской звезды забили тревогу

Бритни Спирс. Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бритни Спирс в очередной раз обнародовала в личном блоге странный ролик. Однако давние подписчики звезды выяснили, что подобные кадры она уже выкладывала летом 2020 года. Пользователи опасаются, что артистка снова пустилась во все тяжкие.
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Ее новая публикация уже собрала несколько миллионов просмотров. Правда, видео, появившееся на странице Бритни, сложно называть уникальным. Ошеломительные танцы голливудской звезды уже удивляли публику в прошлом году.

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Тогда поклонники впервые заговорили об обновленной внешности Бритни Спирс. Похоже, что легенда Голливуда набрала пару килограммов. Стоит отметить, что светловолосая пампушечка, так ее прозвали фанаты, вовсе не стеснялась округлившихся боков. Она продолжала плавно двигаться под ритмичную музыку.

Фанаты заметили, что очередная публикация в "Инстаграм" звезды – это старая съемка. Публика начала переживать, куда пропала Бритни Спирс. Напомним, в жизни певицы уже случились подобные истории.

Несколько лет назад исполнительница пропала со всех радаров и закрылась в себе. Артистка долгое время не появлялась в социальных сетях и только изредка публиковала неактуальные новости и фотографии.

Тогда все узнали о ее наркозависимости и серьезных проблемах со здоровьем. Родной отец Бритни принял на себя тяжелую ношу и взял 39-летнюю наследницу под опеку. Сама же поп-дива не комментирует общественные домыслы, связанные с ее пагубными привычками.

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Автор: 1 февраля 2021, 04:04 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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