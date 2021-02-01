Верните Бритни: поклонники американской звезды забили тревогу

Бритни Спирс в очередной раз обнародовала в личном блоге странный ролик. Однако давние подписчики звезды выяснили, что подобные кадры она уже выкладывала летом 2020 года. Пользователи опасаются, что артистка снова пустилась во все тяжкие.

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