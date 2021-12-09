Авербух "слил" тайну Медведевой и Милохина: Им здорово вместе

Когда пару Милохина и Медведевой увидели в первом выпуске шоу "Ледниковый период", в них не верили. Но уже со второго эфира зрители заподозрили, что у них роман. До сих пор изо дня в день чемпионка по фигурному катанию и блогер держат фанатов в напряжении, не раскрывая секретов о своих отношениях.
Многие уверены – Медведева влюблена в Милохина. Да и сам тик-токер не отрицает, что сильно сблизился с Евгенией. Недавно ему исполнилось 20 лет, и самым ожидаемым гостем на празднике была конечно Женя. Медведева подарила другу поцелуй.
Хореограф шоу Илья Авербух не прогадал: проект Милохин и Медведева выстрелил и принес Первому каналы хороший рейтинг. Но вот что теперь делать с чувствами героев программы?
Авербух уверен, что все сделал правильно. Тренер считает, что популярность пары обусловлена их непохожестью, но в то же время невероятным обаянием. В этом и заключается главная тайна их успеха.
"Они оба очень непосредственные. Им здорово кататься вместе", – рассказал Авербух.
Напомним, ранее Евгения Медведева снялась в новом клипе дани Милохина, в котором он выступил вместе Николаем Басковым. В ролике Евгения предстала в образе разбитной приятельницы блогера.