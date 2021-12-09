Седокова разрыдалась перед камерой после новости об уходе мужа

Анна Седокова поделилась сокровенным.

Супруг артистки Янис Тимма поделился информацией об уходе из клуба "Уникс", где долгое время был форвардом. Слухи появились некоторое время назад, а сегодня баскетболист подтвердил их. Он сказал, что больше не может состоять в команде, больше не чувствует себя на своем месте. Игрок планирует вступить в другой клуб, но название говорить пока не собирается.

После такой сокрушительной новости Анна Седокова напугала поклонников, появившись в "сторис" в странном виде. Певица расплакалась прямо пред камерой, не став скрывать чувств от подписчиков. "Как-то так было сегодня, и вчера. Но нужно взять себя в руки, надеть леопардовое платье с декольте и идти петь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написала артистка.

Ранее мать троих детей Анна Седокова показала фото со стилизованной по 90-е годы съемки. На снимке певица предстала в коротком платье на бретельках, которое напомнило подписчикам нижнее белье. Поза артистки и длина платья также поспособствовали тому, что на фото видно трусы. Однако подписчикам съемка понравилась, они закидали комплиментами Седокову в образе куклы Барби.