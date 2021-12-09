Разъяренный Соседов пригрозил расправой "хитрожопому" Лазареву: Пух и перья полетят!

Алена Жигалова напомнила Сергею Соседову о том, как он участвовал в программе "Акула пера" в 90-е годы. Она отметила, что впервые увидела критика именно там.

Журналистка вспомнила, что еще тогда у некоторых музыкантов было важное условие: можно все, но чтобы в зале не было Сергея Соседова. Он отметил, что все и правда было так, но об этом он узнал уже намного позднее. Детали ему сообщил сам ведущий передачи, который тоже был удивлен. По какой причине уже тогда к молодому журналисту относились так настороженно – неизвестно.

Алена Жигалова вспомнила еще одну ситуацию. Тогда они вместе были на съемочной площадке программы Андрея Малахова, а приглашенным гостем оказался Сергей Лазарев. Она указала, что Сергей Соседов долго сидел в кадре, но затем ему сказали покинуть помещение. Все случилось из-за того, что об этом попросил певец.

Ответить на вопрос о причинах такого отношения Сергей Соседов не смог. Он не знал, что это случилось из-за исполнителя, и был крайне недоволен. Он назвал певца и его директора, через которого якобы и провернули аферу – "хитрожопыми", а сам поступок – "хамским". Журналист заявил, что это – "неприлично".

По словам критика, он никогда не писал ничего плохого о Сергее Лазареве. При этом теперь он настроен вовсе не позитивно и даже принялся угрожать артисту. Сергей Соседов заявил, что ему лучше избегать встреч, так как "пух и перья полетят". "Не надо играть с огнем", – сказал журналист.

