Жуткий шов через всю голову: как выглядит исполосованный хирургом Лепс

"Эх, профессор, если б вы открыли способ, чтобы и волосы омолаживать!" – умолял пациент профессора Преображенскому в повести "Собачье сердце". "Не сразу, не сразу, мой дорогой!" – бормотал в ответ Филипп Филиппович. С тех прошло без малого сто лет. То-то бы удивился герой Булгаков, если бы увидел Григория Лепса. Ведь как шагнула вперед медицина!

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