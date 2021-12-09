Жуткий шов через всю голову: как выглядит исполосованный хирургом Лепс

"Ухватили животную, исполосовали ножиком голову... Я, может, своего разрешения на операцию не давал" – жаловался товарищ Шариков. Смотришь на свежие швы на голове у Григория Лепса и невольно думаешь, что герой Булгакова выглядел, наверное, примерно так же после хирургического вмешательства.
Друзья Лепса говорят, что этот страшный шов – следствие операции по пересадке волос, которую Григорий якобы сделал осенью за границей. Мол, она уже третья по счету – 59-летний певец борется с облысением и трансплантирует волосы с затылка, где они в силу физиологических причин не выпадают.
При пересадке таким образом используются изъятые с донорской зоны графты волос – элементы волосяной ткани головы с находящимися в нем фолликулами волос. Один трансплантационный графт включает от 1 до 4 фолликулов.
Хотя и не очень понятно, зачем этим заниматься певцу, который мечтает завязать со сценой. "Моя самая большая мечта – бросить музыку, – признался певец за кулисами музыкальной премии "Виктория". – Пора на пенсию!" Певец не сообщил, когда конкретно он планирует проститься о сценой, но признался, что вынашивает планы о завершении эстрадной карьеры давно. "Я это планирую уже много лет!"