"Мы попрощались": Муж Седоковой ушел насовсем

Поклонники внимательно следят за жизнью латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который стал избранником Анны Седоковой. Профессиональный форвард защищал честь клуба "Уникс", а недавно появились слухи, что мужчина взял паузу в работе. Вскоре оказалось, что он ушел из команды насовсем.
Теперь Янис Тимма ищет новое пристанище, ведет переговоры с потенциальными работодателями. Мужчина осознал, что продолжать карьеру в "Униксе" — это не для него. "Перед тем как я принял это решение, я поговорил со всеми . Мы попрощались без обид и без сожалений", — сообщил спортсмен в "Инстаграм".
Пока на примете у баскетболиста есть лишь одна команда, игроком которой он себя видит. О своем решении Янис Тимма не жалеет. Муж Анны Седоковой заявил, что идет к своей мечте и верит, что у него все получится.
"Жизнь одна. Я слишком много потерял за последний год, чтобы не ценить ее", — разоткровенничался спортсмен. Он уверен, что уходить надо вовремя, другого пути нет.
Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма тайно поженились в сентябре 2020 года, избранник моложе звезды на 9 лет. Этот брак стал для артистки третьим. Певица однажды убежала от супруга в одних носках, решив завершить отношения. Однако возлюбленный догнал ее и уговорил помириться.