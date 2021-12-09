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Шоу-бизнес
"Мы попрощались": Муж Седоковой ушел насовсем

"Мы попрощались": Муж Седоковой ушел насовсем

Супруг Анны Седоковой поставил точку. Он почувствовал себя не на своем месте.
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Поклонники внимательно следят за жизнью латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который стал избранником Анны Седоковой. Профессиональный форвард защищал честь клуба "Уникс", а недавно появились слухи, что мужчина взял паузу в работе. Вскоре оказалось, что он ушел из команды насовсем.

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Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Теперь Янис Тимма ищет новое пристанище, ведет переговоры с потенциальными работодателями. Мужчина осознал, что продолжать карьеру в "Униксе" — это не для него. "Перед тем как я принял это решение, я поговорил со всеми . Мы попрощались без обид и без сожалений", — сообщил спортсмен в "Инстаграм".

Пока на примете у баскетболиста есть лишь одна команда, игроком которой он себя видит. О своем решении Янис Тимма не жалеет. Муж Анны Седоковой заявил, что идет к своей мечте и верит, что у него все получится.

"Жизнь одна. Я слишком много потерял за последний год, чтобы не ценить ее", — разоткровенничался спортсмен. Он уверен, что уходить надо вовремя, другого пути нет.

Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма тайно поженились в сентябре 2020 года, избранник моложе звезды на 9 лет. Этот брак стал для артистки третьим. Певица однажды убежала от супруга в одних носках, решив завершить отношения. Однако возлюбленный догнал ее и уговорил помириться.


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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 декабря 2021, 14:47 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Седокова показала грудь на премии "МУЗ-ТВ"

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Гость 601234
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Яаннисс, тля тееббя самий лутшый э, клуб у оллигарха Прооохоррова насывается Куршавеель.
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