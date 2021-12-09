Раскрыто имя тайного любовника МакSим: Вытаскивал из запоев, оплачивал лечение

С именем артистки в последнее время связано множество скандалов. Казалось бы, она лишь недавно оправилась после продолжительной болезни, но в Сети уже активно обсуждают другую ситуацию.

Долгое время за жизнь и здоровье МакSим молилась вся Россия. Все дело в том, что знаменитости внезапно стало плохо во время концерта в Казани. Со сцены ее уносили сотрудники, а многие тогда принялись распускать слухи о том, что исполнительница употребляет алкогольные напитки на постоянной основе. Оказалось, что все иначе.

Несколько месяцев Марина Максимова не приходила в себя. Она заразилась коронавирусной инфекцией и решила лечиться самостоятельно, так как тесты показывали отрицательный результат. Все это привело к тяжелому состоянию исполнительницы. Ее ввели в искусственную кому, за нее дышал сперва аппарат ИВЛ, а затем и ЭКМО. К счастью, опасность миновала, и она вернулась домой. Достаточно быстро артистка дала интервью Ксении Собчак.

В диалоге с журналисткой МакSим сообщила, что батюшка уже много лет не причащает ее, так как перед этим необходимо покаяться в "одном грехе", который она и сама оценивает как нечто страшное. Называть его она отказалась, как и имя мужчины, которого любит и считает своим ангелом. Тогда все задумались, что исполнительница якобы может встречаться с женатым. В Сети активно обсуждают, что этот мужчина – отец младшей дочери Марины Максимовой, Антон Петров. Публика подозревает, что они якобы могут жить вместе.

Информацию журналистам подтвердила и бывший продюсер телеканала "Муз-ТВ" Олеся Сазыкина. Она вспомнила, что сперва Марина якобы не нравилась руководству, а потому работы для нее не было. Позднее ей помогла клипмейкер, которая и создала видео для композиции "Знаешь ли ты". Она стала активно помогать продюсерам тогда, когда никто больше не мог выйти в эфир. По словам Сазыкиной, общий язык они так и не нашли, так как с артисткой якобы было не о чем говорить. По словам продюсера, она якобы "зазвездилась", а после романа с Антоном Петровым все якобы стало еще хуже. Даже после свадьбы с другой женщиной миллиардер якобы занимался лечением знаменитости и оплачивал его, так как она якобы много пила. Продюсер телеканала также убеждена, что нового мужчины у артистки нет, с ней рядом все еще находится бывший возлюбленный.

