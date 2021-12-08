Возбужденный Милохин страстно прижал Медведеву к столу: Чуть не вздернулась на фиг!

Евгения Медведева не дала договорить Дане Милохину о ее бывшем возлюбленном.

Евгения Медведева и Даня Милохин стали самой обсуждаемой парой нового сезона шоу "Ледниковый период". Однако закончилось все некрасиво.

Фигуристка и блогер так и не дали однозначного ответа на вопрос, встречаются они или нет. Даня Милохин не раз двусмысленно намекал на то, что Евгения Медведева ему нравится. Да и сама фигуристка делала такие намеки. Однако точного ответа никто не дал.

Каждое выступление Милохина и Медведевой становилось обсуждаемым и ярким. Выпуск шоу "Ледниковый период" от 6 декабря произвел настоящий фурор среди зрителей.

Пара выступала с интересной программой под новую композицию Дани Милохина, которую он записал вместе с группой "Мумий Тролль" в образах человека-паука и его возлюбленной. В самом финале пара показала фирменный поцелуй-перевертыш. Зал ликовал от восторга.

В новом выпуске 11 декабря пара покажет по-настоящему взрослые танцы, на которые можно смело ставить пометку 18+. Там будут откровенные сцены на столе, куда Милохин в порыве страсти укладывает Медведеву.

На днях Медведева ошарашила поклонников новостью. Как выяснилось, после взятого ею второго места на Олимпиаде в Пекине она пережила любовную драму. Ее возлюбленный заявил, что она ему больше не нужна. Хотя на тот момент они уже два года встречались.

"Все закончилось некрасиво, Олимпиада закончилась. И в тяжелый момент, когда она прошла, сразу после нее вот так вот человек сделал. Просто прямым текстом: спасибо, ты мне больше не нужна, у меня все классно в жизни и без тебя, пока! Почти два года были вместе, и после вот этого я чуть не вздернулась на фиг", – заявила Медведева в интервью.

Милохин хотел продолжить и раскрыть личность бывшего Медведевой, но она его остановила. Поклонники поняли, что Даня Милохин в курсе, о ком говорила Евгения Медведева. Поэтому фанаты уверены, что пара невероятно близка, раз фигуристка доверяет блогеру такие вещи.