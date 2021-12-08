Баснословные деньги: бывшая жена вынуждена оплачивать развлечения Мамаева

С момента развода пары прошел почти год. Известный футболист забрал у бывшей жены лишь элитный автомобиль, но хотел увезти с собой и дочь. Однако потом желания изменились.

Павел Мамаев достаточно быстро справился с переживаниями относительно разлада. Утешение он нашел в новой родственной душе – бывшей подруге Аланы, Надежде Санько. Спортсмен редко говорит о своей личной жизни, но, видимо, сейчас у них все хорошо. Сказать того же нельзя о жизни его бывшей жены.

Не так давно Алана Мамаева жаловалась поклонникам на то, что экс-супруг якобы так и не начал выплачивать алименты. Известно, что сумма составляет около 30 тысяч рублей и не устраивает женщину. Она утверждает, что доход бывшего мужа намного выше, а потому он мог бы увеличить сумму, предоставив реальные цифры. Известно, что изначально футболист отправлял семье 12 тысяч рублей, но затем изменил свое решение.

Бывшая жена спортсмена недовольна ситуацией. При этом теперь все усугубилось. Накануне она показала поклонникам квитанцию со счетом из налоговой. Алана исправно выплачивает налоги Павла за машину, на которой ездит он сам. Она возмутилась, отметив, что раз он не платит алименты, мог бы заняться выплатой налогов.

Публика поддерживает Алану Мамаеву, полагая, что за развлечения бывшего супруга она платить точно не должна. Ситуация с алиментами остается достаточно туманной, но о ней бывшая избранница футболиста говорит не совсем охотно. Сам Павел Мамаев скандал не комментирует.

