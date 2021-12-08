"Иголки под током": что пережила Кудрявцева после "Песни года"

Лера Кудрявцева всерьез обеспокоена, ведь после съемок шоу на НТВ у нее начались судороги. Оказалось, что все время ей пришлось стоять на высоких каблуках. К концу дня это сказалось на ногах звезды, у нее начались неконтролируемые судороги. Кудрявцевой не помогли ни массаж, ни растирание, поэтому пришлось вызвать скорую помощь.
Несмотря на то, что врачи запретили телеведущей носить каблуки из-за грыжи, она не спешит отказываться от стильной обуви. Так сказать, долг зовет, ведь Лере то и дело нужно присутствовать на различных мероприятиях. Не может же светская львица заявиться в кроссовках.
Как говорится, красота требует жертв, а потому после "Песни года" Кудрявцева отправилась не домой, а в больницу. Там звезде пришлось несладко, ей пришлось выдержать испытание в виде банок и иголок под током.
Напомним, что судороги – не единственная травма Леры на шоу "Песня года". Так, певец Сергей Лазарев вырвал бывшей возлюбленной клок волос. И вместо того, чтобы замять конфликт, певец публично обсмеял Кудрявцеву в своем "Инстаграм".