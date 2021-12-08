"Лучшая": Переодевшаяся в "Барби" многодетная мать Седокова показала нижнее белье

Анна Седокова поучаствовала в тематической фотосессии.

Певица примерила на себя образ девушки из 90-х, которые многие сравнили со знаменитой куклой "Барби". На фото Анна в откровенном платье, которое в Сети приняли за нижнее белье, а ее поза "на корточках" вовсе демонстрирует трусы, как показалось подписчикам. Смелый наряд Седоковой не оставил поклонников равнодушными.

Многие восхитились необычной съемкой. "Седокова, ты лучшая (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Шикарные ноги красотка Анна", "Нереальная", "Теперь это любимая фотосессия", "Такая классная фигура", "Очень красивая", "Аня, ты супер", "Классное фото", "Барби", "Анна из 90х, красота", "Вы пример того какой должна быть женщина. Это не про внешность даже, а про энергетику", – написали комментаторы.

Ранее Анна Седокова высказалась о женщинах, которые просят деньги на детей у бывших мужей. У артистки трое наследников, все от разных мужчин. Она сама воспитывает детей, то же и посоветовала подписчицам, которые жаловались на равнодушие отцов. Подписчики развернули жаркий спор на тему того, какое участие должен принимать отец в жизни ребенка после развода. Мнения разделились, однако Седокова рассудила всех, сказав, что главное счастье – это дети, а решение мужчин остается их личным делом.