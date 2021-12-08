"Похож на Кена": Барановская выложила фотографию молодого красавца

Телеведущая выложила на своей странице в "Инстаграм" фотографию привлекательного молодого человека и подписала: "С днем рождения, Артем". Торт, свечи, счастливая Юлия на заднем плане – все как надо.
Кстати, этот красавец – сын телеведущей от футболиста Андрея Аршавина. Накануне ему исполнилось шестнадцать лет. Юлия не раз выводила наследника в свет и даже позволила ему попробовать себя в качестве ведущего фестиваля "Жара". Карьера Артема уже сейчас идет в гору: молодой человек снимается в рекламе, принося деньги в семейный бюджет.
Фолловеры Барановской не остались в стороне и активно поздравляют ее с праздником. "С днем рождения! Красавец!", "Какой красивый, взрослый сын!", "Замечательный мальчик", "Похож на Кена, статный парень", – пишут подписчики.
Напомним, что жизнь телеведущей не всегда была такой безоблачной. Барановская пережила настоящую семейную драму, когда, будучи беременной третьим ребенком, узнала об изменах футболиста. Ситуация тогда еще усугубилась тяжелой болезнью матери.