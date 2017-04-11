Барановская обнималась на премьере с мужчиной

В Москве состоялась звездная премьера криминальной экшн-комедии "Перестрелка", продюсером которой является легендарный Мартин Скорсезе. Исполнитель одной из главных ролей, голливудский актер Арми Хаммер, лично представил картину российским зрителям. Статный красавец посетил мероприятие вместе с женой Элизабет.

Познакомиться с обаятельным Хаммером пришли телеведущая Юлия Барановская, обнимавшаяся на красной дорожке с модельером Игорем Чапуриным, и множество других звезд кино и шоу-бизнеса: Елена Захарова, Виктория Шелягова, Лаура Джугелия, Наталья Бардо, Илья Бачурин и многие другие.