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Апрель 11, 2017
просмотры: 123

Барановская обнималась на премьере с мужчиной

567

В Москве состоялась звездная премьера криминальной экшн-комедии "Перестрелка", продюсером которой является легендарный Мартин Скорсезе. Исполнитель одной из главных ролей, голливудский актер Арми Хаммер, лично представил картину российским зрителям. Статный красавец посетил мероприятие вместе с женой Элизабет.

Познакомиться с обаятельным Хаммером пришли телеведущая Юлия Барановская, обнимавшаяся на красной дорожке с модельером Игорем Чапуриным, и множество других звезд кино и шоу-бизнеса: Елена Захарова, Виктория Шелягова, Лаура Джугелия, Наталья Бардо, Илья Бачурин и многие другие.

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