Заспанная Барановская с гнездом на голове шокировала народ

Накануне знаменитость решила показать фанатам, как она выглядит до эфира. В Сторис своего инстаграм-аккаунта Юлия Барановская разместила видео, на котором она запечатлела себя во время подготовки к воскресным съемкам программы "Модный приговор", выходящей на Первом канале.
На опубликованных кадрах телеведущая без макияжа, с патчами под глазами и с чем-то вроде гнезда на голове сидит в гримерке перед стилистом, который стоит сзади и колдует над ее прической. Женщина пьет кофе и выглядит при этом довольно заспанной – соответствующее видео появилось у "ЭГ".
Непривычный вид ведущей шокировал многих пользователей, ведь Юлия всегда выглядит безупречно и неизменно получает комплименты поклонников. Впрочем, знаменитость можно понять, ведь съемки проходили в воскресенье утром, а быть при полном параде в такое время довольно трудно.
К тому же, уже на следующих кадрах в Сторис Барановская появилась полностью преображенная: с безукоризненным макияжем, красиво уложенными волосами и в элегантном платье – кофе и стилист сделали свое дело, и от заспанного вида звезды не осталось и следа.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что после расставания с Андреем Аршавиным Юлия Барановская ищет красивого мужика.