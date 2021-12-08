Гадание на картах и предательство: за что Асмус извинилась перед подругой

Кристина Асмус любит общаться со своими фолловерами, не стесняется делиться личными переживаниями. Недавно она в очередной раз разоткровенничалась в "Инстаграм".
Недавно актриса получила привет из прошлого. Ее спектакль посетила старая подруга, которая вручила ей букет с запиской после выступления. Однако на смену радости пришли грустные мысли. Так, Асмус вспомнила, как жестоко обманула ту самую Люсю. Решив покаяться, она публично извинилась перед давней подругой, опубликовав пост в своем микроблоге.
Оказалось, что Кристина была закомплексованным и неуверенным ребенком, мечтающим найти друзей. Выбор пал на девочку Люсю, вместе с которой будущая звезда "Интернов" танцевала в коллективе "Созвездие". Однако дружбе девочек мешал третий лишний – лучшая подруга Люси, о которой она часто рассказывала.
Избавиться от соперницы Асмус помогла магия, а именно гадание на картах. Прикинувшись ясновидящей, Кристина убедила Люсю в том, что с той девочкой ей дружить опасно.
В конце своей интернет-исповеди актриса попросила прощения у Люси. "Я очень рада была тебя хотя бы так мимолетно увидеть", – завершила покаяние Асмус.