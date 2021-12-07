"Никогда не проверяла": Барановская проревела всю ночь из-за сына

7 декабря Юлия Барановская отмечает день рождения своего старшего сына Артема. В 2021 году ему исполнилось 16 лет. По этому случаю телеведущая опубликовала несколько фотографий с наследником в свой инстаграм-аккаунт, сопроводив теплыми словами.
Барановская рассказала, что "всю ночь ревела", смотря старые снимки и видео. Она считает старшего сына уникальным ребенком. По словам знаменитости, ее наследник очень рассудительный и воспитанный, взрослый не по годам, проявляет ответственность. Также Артем никогда ничего не просил у матери, а та ни разу не проверяла его домашние задания. "Я вообще тебя никогда и ни в чем не проверяла", – призналась телеведущая, чем удивила поклонников.
Напомним, Барановская родила Артема в 2005 году от футболиста Андрея Аршавина. Также у знаменитостей ей общая дочь Яна, появившаяся на свет в 2008, и еще один сын – Арсений. Младший наследник родился в 2012-м. Телеведущая и спортсмен не были в браке, они расстались девять лет назад.
Кстати, недавно "Дни.ру" писали о дочери Юлии Барановской. Девочка выступала в шоу "Новые танцы" на канале ТНТ. Потерпев поражение, Яна расплакалась, а позже объяснила свои эмоции.