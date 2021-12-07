"Нужно чемодан денег": Брызжущая ядом Волочкова посягнула на Большой театр

Артистка посвятила Большому театру лучшие годы жизни, а после увольнения начала скандалить с руководством. Звезда хотела взыскать с бывшего начальства 200 миллионов рублей, но в суде ее иск отклонили. Однако поражение не остановило балерину. Анастасия Волочкова решила испортить репутацию культурной организации.
Знаменитость вернулась в Большой театр, но в качестве гостя. Расхаживая по бывшему месту работы, она практически брызгала ядом. Анастасия Волочкова устроила видеосъемку, посягнув на доброе имя статусного учреждения. Во время записи видео блондинка комментировала недостатки театра и высмеивала их.
Так, на глаза звезде попался покоцанный ламинат в партере. Она ехидно отметила, что в ее гараже поверхность пола гораздо лучше. Также Анастасия Волочкова забежала в буфет, учинив конфликт с его сотрудниками. Балерине отказали в продаже ассортимента по безналичному расчету.
"Так вот он, как говорится, черный нал. А как вот люди приходят? Нужно с собой чемодан денег приносить, чтобы бокал шампанского выпить?" — возмутилась артистка.
Тем не менее Анастасия Волочкова нашла парочку плюсов в посещении Большого театра. Ей понравилась мигающая елка и встреча с говорливой сотрудницей учреждения. По словам звезды, ее были рады видеть замечательные люди, которые помнят добро.