Орлова объявила о переезде после тайной свадьбы: Новый дом

Знаменитость крайне открыто ведет свой блог, рассказывая про быт, животных и любимые занятия. Она часто общается с аудиторией и отвечает на все интересующие их вопросы. Долгое время певица не освещала лишь одну тему, и теперь все понимают, почему все было так.
Ольга Орлова давно не обсуждала с поклонниками личную жизнь. Она отказывалась отвечать на вопросы о любимом человеке и лишь давала подписчицам советы на тему того, как построить здоровые отношения. Оказалось, что она сама сделала это еще несколько лет назад.
Исполнительница опубликовала фото и сообщила, что вышла замуж. Все случилось во вторую годовщину знакомства пары. Такого не ожидал никто. Все произошло тайно, никто не попытался "слить" кадры журналистам. В личном блоге теледива рассказала, что познакомились они в ресторане, бизнесмен старшее нее на десять лет и точно с самого начала знал, кто она, а потому боялся подойти. Они оба хотели расписаться, но пышная свадьба пару пока не привлекает.
Сообщила Ольга Орлова и другую неожиданную новость. Выяснилось, что на данный момент они живут в ее доме. Бизнесмен принял ее домашних животных, которых очень любит певица. При этом позднее они все-таки планируют переехать в новые апартаменты. Видимо, жить на территории супруги мужчина не хочет.