Дряблые руки и бока в складках: после реабилитации с Бузовой случилось страшное

35-летняя Ольга Бузова недавно попробовала себя в новом амплуа. Она стала членом жюри на белорусском музыкальном шоу "Х-Фактор". В Минске звезда Ольги засияла по-новому.
На новый проект Бузова прилетела прямиком из больницы. Там она лечила защемление нерва, у нее очень долго болела рука. Причем выписалась Бузова по собственной инициативе. Медики рекомендовали продолжить лечение, но звезда стремилась как можно скорее выйти на работу.
Однако после съемок премьеры Бузова снова вернулась в больницу, так как ситуация с рукой изначально была довольно серьезная.
На съемках очередного выпуска Ольга Бузова появилась в сетчатой юбке-пачке серо-черничного цвета, такого же оттенка топе и в странном бежевом берете. Многие не поняли такого стиля и раскритиковали ее.
Судя по всему, стилисты пытались подчеркнуть красоты Ольги Бузовой, но ошиблись. Они не учли, что после реабилитации тело поющей ведущей еще не успело восстановиться, а в 35 лет заплывает оно очень быстро.
В итоге все увидели дряблые руки и жирок на талии Бузовой. Очевидно, что звезда набрала в больнице лишний вес, который не пошел ей на пользу.