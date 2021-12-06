"Паломничество уродов": Втянутых в грязные разборки Волочкову и Запашного крепко приложили

Светская львица Анастасия Волочкова любит свою аудиторию, поэтому регулярно делится в "Инстаграм" уникальными кадрами. Контент ее блога составляют не только шпагаты и заморские развлечения. Периодически блондинка посещает ток-шоу и снимается с друзьями-коллегами.
Недавно артистка опубликовала фото, на котором предстала вместе с Эдгаром Запашным. Балерина и дрессировщик приехали на Первый канал, чтобы сняться в скандальной программе "Пусть говорят". Их втянули в грязные разборки о мошенничестве.
Пользователи Сети пренебрежительно отнеслись к совместному кадру артистов. Их назвали помятыми и крепко приложили неприятными фразами. Эдгар Запашный получил обвинение в живодерстве, а Анастасия Волочкова пострадала из-за несовершенств своего образа.
"Анастасия, поручите кому-нибудь из своих администраторов, чтобы блокировали комментарии токсичных и озабоченных людей. Просто паломничество этих уродов на вашей странице. Вам терпения и удачи", — поддержала балерину фанатка.
Как писали "Дни.ру", народ очень недоволен внешностью балерины. Некоторые решили, что 45-летняя Анастасия Волочкова выглядит хуже своей 71-летней матери. Артистка призналась, что любит свою родительницу, несмотря на разногласия и упреки.