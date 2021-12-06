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Шоу-бизнес
"Паломничество уродов": Втянутых в грязные разборки Волочкову и Запашного крепко приложили

"Паломничество уродов": Втянутых в грязные разборки Волочкову и Запашного крепко приложили

Злость и неприязнь одолели подписчиков балерины. Анастасия Волочкова и Эдгар Запашный вызвали негатив.
прочитано 55 раз

Светская львица Анастасия Волочкова любит свою аудиторию, поэтому регулярно делится в "Инстаграм" уникальными кадрами. Контент ее блога составляют не только шпагаты и заморские развлечения. Периодически блондинка посещает ток-шоу и снимается с друзьями-коллегами.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Недавно артистка опубликовала фото, на котором предстала вместе с Эдгаром Запашным. Балерина и дрессировщик приехали на Первый канал, чтобы сняться в скандальной программе "Пусть говорят". Их втянули в грязные разборки о мошенничестве.


Пользователи Сети пренебрежительно отнеслись к совместному кадру артистов. Их назвали помятыми и крепко приложили неприятными фразами. Эдгар Запашный получил обвинение в живодерстве, а Анастасия Волочкова пострадала из-за несовершенств своего образа.

"Анастасия, поручите кому-нибудь из своих администраторов, чтобы блокировали комментарии токсичных и озабоченных людей. Просто паломничество этих уродов на вашей странице. Вам терпения и удачи", — поддержала балерину фанатка.

Как писали "Дни.ру", народ очень недоволен внешностью балерины. Некоторые решили, что 45-летняя Анастасия Волочкова выглядит хуже своей 71-летней матери. Артистка призналась, что любит свою родительницу, несмотря на разногласия и упреки.


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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 декабря 2021, 18:50 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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