Лесбийские утехи Бузовой и Тодоренко взорвали Сеть

Страстные игры ведущих попали на камеру. Ольга Бузова подставила зад Регине Тодоренко.

Покорительница МХАТа Ольга Бузова и звездная мать Регина Тодоренко устроили интимные ласки в зрительном зале. Блондинка и брюнетка сидели на соседних стульях, снимаясь в новогодней программе, но что-то пошло не так.

Инициатором лесбийских утех стала Регина Тодоренко. Сначала она вцепилась в скромную грудь певицы, а затем облапала ее пятую точку. От удивления Ольга Бузова широко раскрыла рот. Она испытала волну эмоций и повертела ягодицами перед лицом партнерши.

При этом платье поющей телеведущей было вызывающе коротким и даже вульгарным для женщины 35 лет. Ольга Бузова недолго удовлетворялась прикосновениями Регины Тодоренко и вскоре переключилась на мужчину с поцелуями и объятиями.





Пикантный ролик с ЛГБТ-забавами поп-дива опубликовала в инстаграм-аккаунте. Этот разврат Ольга Бузова выставила на всю страну. Она не позаботилась о будущем Регины Тодоренко, ведь брюнетка замужем и бережет свою подпорченную репутацию.



Возможно, звезде придется объясняться перед супругом и даже трехлетним сыном. Зачем Регина Тодоренко пошла на такой риск — совершенно не ясно. Однако назад дороги нет, Ольга Бузова в деталях показала беспардонную выходку коллеги. Их лесбийские утехи взорвали Сеть и вызвали вопросы.