"Я очень горюю": безутешная Чурикова раздавлена смертью

Актриса Инна Чурикова выразила соболезнования в связи со смертью Марка Рудинштейна.

5 декабря на 76-м году жизни умер создатель и продюсер премии "Кинотавр" Марк Рудинштейн. В сентябре ему сделали коронарное стентирование. 17 ноября у него случился инфаркт. 27 ноября кинокритику сделали экстренную трахеостомию. Его состояние было крайне тяжелым.

Актриса театра и кино Инна Чурикова скорбит из-за навалившейся на нее смерти друга и коллеги. Она заявила, что Марк Рудинштейн был замечательным и отзывчивым человеком, который всегда мог прийти на помощь. Он много сделал для мира кино.

"Я очень горюю", – сказала Чурикова.

Актриса добавила, что у нее на сердце глубокая тоска из-за того, что уходят великие творческие люди.

Ранее в беседе с журналистами многие знаменитости с бесконечным сожалением высказались об уходе Марка Рудинштейна. Звезды скорбят из-за невосполнимой утраты кинодеятеля. Однако не все оказались так уж расстроены.

"Дни.ру" сообщали ранее, что у киевской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской уход Марка Рудинштейна вызвал смешанные чувства. Оказалось, что у нее осталась огромная обида на кинокритика. По словам Виталины, Марк Рудинштейн ужасно унижал ее в эфире скандальных ток-шоу после смерти ее бывшего мужа режиссера Армена Джигарханяна.