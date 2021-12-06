"Пододнок!": Садальский приложил врезавшей Малахову взбесившуюся Распутину

После того, как вся Россия узнала, что происходит в семье Маши Распутиной, а ее дочь дважды успели приложить в студии Андрея Малахова, певица решила подать на ведущего в суд. Артистка объявила: "В суд будем подавать на передачу. Потому что так врать и так нагло порочить имя мое – недопустимо. У меня просто даже слов нет". Стасу Садальскому это слушать смешно.



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