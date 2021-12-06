"Пододнок!": Садальский приложил врезавшей Малахову взбесившуюся Распутину

"Как он мог пускать в эфир непроверенные факты! Подонок!" – цитирует слова Распутиной Стас и считает, что в них много позы и пафоса.
"Она прекрасно понимает, что Андрей не при чем, – говорит Садальский. – Но ей надо было кого-то выбрать, и она выбрала того, в кого плюнуть безопасно – Андрея. Безопасно и бессмысленно. Это все равно что подать в суд на проектор, а не на планетарий".
Садальский пояснил, что все громкие заявления Распутиной – это буря в стакане воды. И выиграть суд против него точно не получится. "На этих передачах работает куча безмозглых, профнепригодных людей, – уверен Садальский. – Меня они много раз подводили, я просто Андрею не жалуюсь, понимаю, что он ничего не изменит. Сколько раз они по-тихому расспрашивали, а потом выдавали мои идеи за свои. Сколько раз подставляли. Я зарекся участвовать в "Прямом эфире".
"А Андрей просто отличный артист, – заверил Стас у себя в "Инстаграме". – Он сценарий часто видит только перед эфиром, но прекрасно по нему играет!"