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Шоу-бизнес
"Пододнок!": Садальский приложил врезавшей Малахову взбесившуюся Распутину

"Пододнок!": Садальский приложил врезавшей Малахову взбесившуюся Распутину

После того, как вся Россия узнала, что происходит в семье Маши Распутиной, а ее дочь дважды успели приложить в студии Андрея Малахова, певица решила подать на ведущего в суд. Артистка объявила: "В суд будем подавать на передачу. Потому что так врать и так нагло порочить имя мое – недопустимо. У меня просто даже слов нет". Стасу Садальскому это слушать смешно.
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"Как он мог пускать в эфир непроверенные факты! Подонок!" – цитирует слова Распутиной Стас и считает, что в них много позы и пафоса.

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 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

"Она прекрасно понимает, что Андрей не при чем, – говорит Садальский. – Но ей надо было кого-то выбрать, и она выбрала того, в кого плюнуть безопасно – Андрея. Безопасно и бессмысленно. Это все равно что подать в суд на проектор, а не на планетарий".

Садальский пояснил, что все громкие заявления Распутиной – это буря в стакане воды. И выиграть суд против него точно не получится. "На этих передачах работает куча безмозглых, профнепригодных людей, – уверен Садальский. – Меня они много раз подводили, я просто Андрею не жалуюсь, понимаю, что он ничего не изменит. Сколько раз они по-тихому расспрашивали, а потом выдавали мои идеи за свои. Сколько раз подставляли. Я зарекся участвовать в "Прямом эфире".

"А Андрей просто отличный артист, – заверил Стас у себя в "Инстаграме". – Он сценарий часто видит только перед эфиром, но прекрасно по нему играет!"

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 6 декабря 2021, 09:47 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
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Как менялся Стас Садальский

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