Сын Тодоренко удивил неожиданными талантами

Регина Тодоренко трогательно поздравила сына с днем рождения.

Наследнику ведущей сегодня исполнилось три года. В честь этого события счастливая мама посвятила Майклу трогательные строки о том, как он вырос и чему научился. Регина рассказала о неожиданных талантах малыша. Например, он уже умеет под присмотром варить пельмени и намазывать масло на хлеб. Тодоренко обратилась к сыну со словами любви и благодарности.

Подписчики и друзья засыпали звезду поздравлениями и восторженными комментариями. "Региночка, Влад! Поздравляем Майкла с днем рождения! Пусть детство будет счастливым и беззаботным, крепкого здоровья и конечно пусть мамочка с папой будут всегда рядом! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", С Днем Рождения чудесного человека! Его неподдельные восторженные реакции неподражаемы!", "Поздравляю вас, любимые", Поздравляем! Пусть Майкл наслаждается жизнью, с интересом развивается и растёт с заботливой поддержкой Родителей! ", "С днем рождения тебя, Миша! Расти таким же любознательным и талантливым — тебе есть в кого! ", "Как время летит! Будь здоровым, счастливым, у тебя все получится в жизни, дерзай", "Дорогая, поздравляю с днем рождения Маленького Принца", – написали комментаторы.

Ранее Регина Тодоренко вызвала бурные обсуждения своим нарядом. Звезда надела платье со шлейфом, которое сильно открыло ее ноги. Многие решили, что образ портит фигуру знаменитости.