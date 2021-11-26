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Шоу-бизнес
"Что с ногами?": вид заговорившей о смерти Тодоренко напугал россиян

"Что с ногами?": вид заговорившей о смерти Тодоренко напугал россиян

Регина Тодоренко появилась на публике в ярком образе. Однако некоторые пришли к выводу, что ведущая выбрала неподходящий наряд.
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31-летняя теледива вышла в свет в ярко-красном платье с длинным шлейфом, украшенном розами. Оно обнажило длинные ноги знаменитости. Фото с мероприятия звезда выложила в своем инстаграм-аккаунте.

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По мнению многих фолловеров, Регине Тодоренко надо было выбрать наряд с длинной юбкой. Не понравились некоторым подписчикам также макияж и прилизанная прическа телеведущей. Они пришли к выводу, что знаменитость стала выглядеть не так привлекательно, как раньше.

Россияне обратили внимание, что у жены Влада Топалова обвислые колени, напоминающие гармошку. "А что с ногами?", "Лицо вообще не получилось", "Прическа неудачная", – высказались подписчики. А вот Владу Топалову образ супруги пришелся по душе. "Господи! Как круто! Вот это да! Выйдешь за меня?", – пошутил певец, выразив свое восхищение.

Напомним, ранее Регина Тодоренко похвасталась, что ей посчастливилось озвучить мультфильм студии Disney. Она даже представила, что, когда она умрет, ее потомки смогут услышать ее голос.

Ранее звезда экрана вспомнила, что когда она только стала ведущей шоу "Орел и решка", на нее сыпались обвинения. В 2013 году зрители передачи были недовольны дебютом молодой ведущей, обвиняя ее в том, что она попала на программу через постель. Такие нападки очень обижали Регину Тодоренко.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 26 ноября 2021, 19:54 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Собчак, Тодоренко и другие российские звезды, лишившиеся денег и работы из-за скандала

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