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Шоу-бизнес
На ногах не стоит: в сеть попало "пьяное" видео закатившей глаза Тодоренко

На ногах не стоит: в сеть попало "пьяное" видео закатившей глаза Тодоренко

На кадрах изможденная Регина Тодоренко в белом костюме ползла по каменному полу.
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Российская телеведущая Регина Тодоренко успешно строит карьеру на телевидении и в интернете, а также успевает быть заботливой женой певца Влада Топалова и чуткой матерью их общего сына.

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Тодоренко старается с юмором относиться к своей профессии, ведь без этого от нагрузки и интеллектуального труда можно просто сойти с ума! На днях Регина Тодоренко опубликовала на эту тему забавное видео в своем "Инстаграм". На кадрах она ползет с закатанными глазами. На ней белый трикотажный костюм, который она не боится запачкать, обтирая собой пол.

Регина тодоренко дала понять, что после работы она на ногах не стоит, настолько сильно устает.

"Осторожно! Удивительный контент. "Мать вернулась с работы", – написала Тодоренко.

Поклонники не поняли юмора и неоднозначно отреагировали на такой контент. Некоторые считают, что работа Тодоренко не может отнимать столько сил, поэтому посчитали видео фарсом. Некоторые подумали, что ведущая пьяна.

"Регина , я на стройке работала и то так не ползал!"; "Чем же ты так занималась, что приползла? Только не работой"; "С корпоратива наверное?"; "Регина, ресурсы женщины не безграничны, после сорока пойдут первые звоночки, а в шестьдесят все болезни прольются дождем на человека. Береги себя, девочка!"; "Мать на работе бухала видно"; "Регина, держись", – написали поклонники в комментарий.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 ноября 2021, 18:17 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак, Тодоренко и другие российские звезды, лишившиеся денег и работы из-за скандала

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