"После сорока жизнь только начинается!": Орлова тайно вышла замуж

Ольга Орлова поделилась радостной новостью.

Певица не распространяется о своей личной жизни, о ее избраннике не было известно ничего до недавнего времени. Ольга ошарашила поклонников новостью о тайном замужестве. Пара расписалась 27 ноября, во вторую годовщину знакомства, как написала Орлова в своем блоге в "Инстаграме".

Артистка не смогла скрыть радостную новость от своих поклонников и выложила несколько трогательных фото. "Не устану повторять, что после сорока жизнь только начинается!", – написала Ольга.

Подписчики пришли в восторг от такой новости, Орловой постоянно желают счастья в личной жизни, которое, как оказалось, она давно обрела. "Милая, прими мои искренние поздравления! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Оленька! Очень рада за тебя! Поздравляю! Абсолютного счастья вам!", "И даже не намекнула! Оленька! Поздравляю!", "Очень приятный мужчина, глаза добрые. Ольга , поздравляю!", "Будьте счастливы!", "Поздравляю! Вы такая красавица, шикарная пара! Счастья вашей семье!", "Господи, как я за Вас Рада! Олечка, живите долго и счастливо! Эта новость просто украсила мой день!", "Какая вы красивая пара! Поздравляю!", – выразили восхищение в комментариях.

Ранее Ольга Орлова рассказывала, как рассталась с бывшим мужем Александром Кармановым. После громкого развода артистка решила спрятать свою личную жизнь от посторонних глаз. Сейчас бывшие возлюбленные в нормальных приятельских отношениях, вместе заботятся о уже взрослом сыне Артеме. Орлова объяснила, что у нее есть принцип – сохранять нормальные отношения после расставаний.