Провалившаяся дочь Барановской разрыдалась из-за несправедливости

Дочь Юлии Барановской Яна с детства занимается танцами.

13-летняя наследница ведущей и футболиста стала участницей нового сезона шоу "Новые Танцы" на ТНТ. В Сети было много негодования относительно того, что Яну взяли по блату из-за влиятельных родителей. Однако проект все расставил на свои места. Хореографы и жюри отмечали способности девочки и даже заметили ее собственный стиль.

В новом выпуске дочь звезды выступала против фаворитки сезона Арины Куликовой. Несмотря на серьезные успехи в проекте, Яна проиграла. Поражение очень расстроило девочку, но окончательно добили ее слова наставницы Кати Решетниковой.

Хореограф изначально сказала детям, что будет судить их по всей строгости и исключительно по уровню танца. Решетникова предупредила, что не планирует сглаживать мнение или врать. "А вы станцевали, все поменялось. Как на духу: Арина сегодня была круче!", - откровенно призналась наставница.

Такие слова заставили дочь Барановской разрыдаться из-за несправедливости, так как она решила, что ее засудили, а от Кати и вовсе не ожидала такой прямолинейности. Больше всего девочку задел как раз комментарий Решетниковой, позже она призналась, что не смогла сдержать слез именно из-за того, что ожидала похвалы от наставницы.