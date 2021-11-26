Барановская ответила на вопрос об увольнении Гордона после скандала с женщиной в эфире

В Сети уже не первый месяц ходят слухи о том, что ведущий Александр Гордон может покинуть Первый канал из-за увольнения. В августе ведущий дал интервью блогеру Юрию Дудю, в котором сам признался, что готов уйти со своего поста, на котором проработал семь лет.
Гордон уверял, что устал сниматься и хочет сменить род деятельности. При этом он признался, что имеет проблемы из-за алкогольной зависимости и несколько раз выходил в эфир пьяным. Осенью ведущий прошел курс реабилитации, и страсти улеглись.
Спустя время Александр Гордон снова стал вести программу "Мужское/Женское" со своей соведущей Юлией Барановской.
Однако теперь в Сети снова появилась информация о возможном увольнении Александра Гордона. Стоит отметить, что об этом заговорили сразу после скандала, который Гордон учинил в студии с одной гостьей.
Соведущая Александра Гордона по программе "Мужское/Женское" Юлия Барановская прокомментировала информацию. В разделе "Сторис" своего "Инстаграм" она решила пообщаться с подписчиками. На вопрос о том, действительно ли ее соведущий Александр Гордон намерен увольняться с Первого канала, Юлия Барановская ответила отрицательно. "Нет, не правда", – написала она в "Инстаграм".