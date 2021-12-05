Вдова Кобзона рассказала о романтичных ухаживаниях Градского: был без ума

Много лет назад вокалист Александр Градский был без ума от Нелли Кобзон. Артист настойчиво ухаживал за супругой Иосифа Кобзона. Тот факт, что любимая несвободна, Градского совершенно не волновал. Противостоять страсти певец не мог.
71-летняя Нелли Кобзон в эфире программы НТВ "Ты не поверишь!" вспомнила, как однажды Александр Градский пел только для нее. Артист посвятил даме сердца концерт, а после выступления преподнес ей букет.
Знаки внимания от Градского льстили Кобзон, но она не отвечала на его ухаживания. На романтичный жест вокалиста Нелли Михайловна отреагировала довольно холодно, напомнив ему о своем семейном статусе. Александра Градского такое отношение очень ранило, тогда он даже изменился в лице, "потускнел".
Градский и Кобзон остались добрыми друзьями. Нелли Михайловна постоянно дарила вокалисту черные водолазки, поддерживая узнаваемый образ артиста. Известие о смерти Александра Борисовича выбило вдову Иосифа Давыдовича из колеи. Для Кобзон уход друга – огромная потеря.
Напомним, Александр Градский умер на 73-м году жизни 28 ноября. Гражданская панихида состоялась 1 декабря.