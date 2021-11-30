Злая шутка: вдову Кобзона не узнали после странных экспериментов

На днях в столице состоялась очередная премьера. На этот раз звезды собрались вместе, чтобы посмотреть и обсудить фильм "Бумеранг", режиссером которого стал Петр Буслов, а главные роли достались Дмитрию Нагиеву и Тимофею Трибунцеву. Многие артисты пришли, чтобы поддержать своих коллег.
Среди них оказалась и вдова знаменитого певца Нелли Кобзон. Блондинка предстала в достаточно скромном наряде, которые, несмотря на это, не обошли стороной поклонники и хейтеры. Аудитория, как всегда, разделилась на два лагеря.
Супруга исполнителя выбрала черную кофту с золотыми пуговицами, строгие брюки и кожаные ботинки на каблуке. Выглядела она весьма скромно. Волосы она распустила, а образ дополнила блестящими украшениями.
"Я считаю, Нелли выглядит к месту, по времени и по погоде. Не броско, но стильно. Соответствует своему возрасту", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Гала Борзова.
Некоторые подписчики высказались в социальных сетях по поводу того, что они думают насчет образа жены Кобзона. Кому-то показалось, что она выглядит совсем как школьница. После ее экспериментов с внешностью некоторые не сразу поняли, кто находится на фотографии, а кто-то и вовсе посчитал ее образ странным.
"Мнение, что Нелли выглядит как девочка, я думаю, обусловлено бьюти-образом. Длинные волосы и малиновая помада молодят нашу героиню. Это не стандартное решение, которое подходит абсолютно всем. Такой мейк и прическа могут сыграть и очень злую шутку", – подытожил стилист.