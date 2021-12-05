Предчувствовал смерть и подводил итоги: Билан показал последние минуты Градского

Известный певец Дима Билан поделился редкими архивными кадрами. Артист показал видео, на котором Александр Градский беседует с коллегами по цеху на съемочной площадке проекта "Голос". По словам Билана, этот эпизод почему-то не включили в финальный монтаж выпуска шоу.
В последнюю встречу Александр Борисович, поведал Дима, делился воспоминаниями. Градский как будто предчувствовал скорую смерть. Знаменитость подводила итоги жизни, ностальгируя о молодости и творческих победах. 72-летний певец давал наставления молодым коллегам. Билан тогда и представить не мог, что видит Градского живым в последний раз.
Съемки шоу "Голос", отметил Дмитрий, еще не окончены. В планах у телевизионщиков один выпуск и прямые эфиры. Билан растерян, артист не представляет проект без Градского.
"Но мы должны в память о нашем дорогом А.Б довести его последнюю работу до конца" – отметил Дима Билан.
Последние минуты Александра Борисовича в кресле наставника растрогали подписчиков инстаграм-аккаунта Дмитрия. Пользователи Сети поблагодарили вокалиста за видео.
Напомним, Александр Градский скончался 28 ноября. 72-летняя звезда умерла от инсульта. Церемония прощания с певцом состоялась 1 декабря. Дима Билан, который говорит о большом уважении к старшему товарищу, на похороны не пришел. Артист не смог принять участие в гражданской панихиде из-за плотного рабочего графика.