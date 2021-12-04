"Кайфуйте!": Вышвырнутой из МХАТа Бузовой возводят новый театр

Дебют поющей телеведущей в спектакле "Чудесный грузин" обернулся жутким скандалом. В результате звезду не просто лишили роли, а вышвырнули из МХАТа прочь. Ольга Бузова на театральной арене прослыла непутевой актрисой, такую оценку ей дали строгие критики.
Вместе с артисткой МХАТ покинул и художественный руководитель Эдуард Бояков. Он, как и звездная красотка, не привык сдаваться. После увольнения мужчина сообщил, что возводит свой театр с новым репертуаром, однако нашумевший "Чудесный грузин" в нем, вероятнее всего, будет.
Бывший руководитель труппы заявил, что при благоприятном стечении обстоятельств Ольга Бузова снова вступит на театральные подмостки в амплуа Беллы Шанталь. По словам Эдуарда Боякова, эта роль хоть и эпизодическая, но яркая и нужная.
Сможет ли поп-дива покорить публику актерской игрой? Что в этом случае она захочет донести зрителю? Наверняка Ольга Бузова не изменит своим принципам. "Жизнь одна — кайфуйте!" — звучит излюбленная фраза великой звезды "Дома-2".
Как писали "Дни.ру", сейчас артистка испытывает проблемы с движением правой руки. Ольга Бузова долгое время лежала в больнице, но улучшений ввиду лечения не последовало. Кроме того, певица располнела от вкусной еды.