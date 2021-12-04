"Невозможно смешно!": Селезнева отреагировала на смерть Ургант

Артистка Наталья Селезнева прокомментировала кончину близкой коллеги Нины Ургант.

Знаменитая бабушка Ивана Урганта и выдающаяся актриса скончалась 3 декабря в возрасте 92 лет. Уход талантливой женщины не оставил равнодушным тех, кто хорошо знал ее и ценил. Нина Ургант пользовалась почетом и уважением среди коллег. Звезда советского кино Наталья Селезнева хорошо дружила с ней, поэтому не смогла промолчать после известия о смерти.

Артистка изрекла добрые слова о покойной приятельнице и вспомнила, как великолепно она шутила. Выражая соболезнования об утрате, Наталья Селезнева рассказала о забавном случае из прошлого, в котором фигурировала Нина Ургант.

В конце прошлого века приятельницы-актрисы наведались в универмаг около работы. В перерыве между служебной деятельностью они забежали в отдел с одеждой, которую продавали с огромными скидками. Среди пышного ассортимента Наталья Селезнева и Нина Ургант заприметили желтые мужские пальто. Они купили их для своих близких и похвастались обновками по возвращении на работу.

Ловкие дамы сумели впечатлить коллег противоположного пола, которые ринулись в универмаг за такой же верхней одеждой. Возвращение трудящихся домой выглядело комично. "Вышли из „Красной стрелы“ и весь перрон стал желтым, все мужчины как на подбор. Было невозможно смешно!" — закончила свою хохму Наталья Селезнева.