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Шоу-бизнес
"Невозможно смешно!": Селезнева отреагировала на смерть Ургант

"Невозможно смешно!": Селезнева отреагировала на смерть Ургант

Артистка Наталья Селезнева прокомментировала кончину близкой коллеги Нины Ургант.
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Знаменитая бабушка Ивана Урганта и выдающаяся актриса скончалась 3 декабря в возрасте 92 лет. Уход талантливой женщины не оставил равнодушным тех, кто хорошо знал ее и ценил. Нина Ургант пользовалась почетом и уважением среди коллег. Звезда советского кино Наталья Селезнева хорошо дружила с ней, поэтому не смогла промолчать после известия о смерти.

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Артистка изрекла добрые слова о покойной приятельнице и вспомнила, как великолепно она шутила. Выражая соболезнования об утрате, Наталья Селезнева рассказала о забавном случае из прошлого, в котором фигурировала Нина Ургант.

В конце прошлого века приятельницы-актрисы наведались в универмаг около работы. В перерыве между служебной деятельностью они забежали в отдел с одеждой, которую продавали с огромными скидками. Среди пышного ассортимента Наталья Селезнева и Нина Ургант заприметили желтые мужские пальто. Они купили их для своих близких и похвастались обновками по возвращении на работу.

Ловкие дамы сумели впечатлить коллег противоположного пола, которые ринулись в универмаг за такой же верхней одеждой. Возвращение трудящихся домой выглядело комично. "Вышли из „Красной стрелы“ и весь перрон стал желтым, все мужчины как на подбор. Было невозможно смешно!" — закончила свою хохму Наталья Селезнева.


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Наталья Селезнева. Фото: Victor Boiko/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 4 декабря 2021, 13:59 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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