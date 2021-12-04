"Опускаются руки": Бузова располнела от обжорства в больнице

Недуг перечеркнул планы поющей телеведущей. Вместо крепкого здоровья Ольга Бузова получила лишние килограммы.

Звезда шоу "Дом-2" и других телевизионных проектов Ольга Бузова до сих пор не может нормально двигаться. Всему виной защемление нерва — кисть правой руки артистки не сгибается даже в кулак. Звезда была вынуждена лечь в стационар больницы ради восстановления, но положительного результата не дождалась.

Артистка призналась, что нарушила в клинике режим питания, поэтому поправилась аж на четыре килограмма. Обжорство котлетками с рисом, а также другими лакомствами от добрых товарищей не прошло для нее бесследно. Ольга Бузова охотно набивала рот за просмотром сериала в своей палате.

Но располневшая фигура — далеко не самое печальное из того, что происходит с поп-дивой. Знаменитость объявила в телеграм-канале об отсутствии видимого эффекта от медицинских процедур. Условно говоря, Ольга Бузова набрала килограммы, отказалась от работы и других удовольствий, спустила на лечение кучу денег, но с конечностью чуда не произошло.

"Каждый день иглы, капельницы, тренировки специальные, физиотерапия... Но когда не видишь улучшений, даже у такой сильной, как я, опускаются руки", — посетовала поющая звезда.

Ольга Бузова занимается лечением кисти более трех недель и ежедневно убеждает себя в том, что выдержит все невзгоды. По утрам в ней теплится надежда, что рука волшебным образом заработает. Врачи утешают ее и помогают пережить стресс. По их словам, быстрого эффекта ждать не стоит — процесс реабилитации обычно занимает от двух месяцев до полугода.