"Пошить ей лицо": Шура ищет кожу "святой" Хлебниковой после пожара

Александр Медведев (Шура) высказался о последствиях трагедии, случившейся с Мариной Хлебниковой. Он уверен, что к несчастью в квартире певицы привела ее зависимость.

Вся страна переживает за состояние сильно пострадавшей в пожаре звезды. По одной из версий, причиной ЧП стала непотушенная сигарета. Кроме того, в Сети ходят слухи, что знаменитость неравнодушна к спиртному.

Примечательно, что ранее о якобы имеющихся проблемах вокалистки с алкоголем всех пытался предупредить Шура. Он признавался, что сам страдал от пагубного пристрастия. Алкоголизм и наркозависимость сильно подорвали здоровье исполнителя. Певец лишь недавно вернулся на сцену после долгого перерыва. Ведь он боролся с онкологией.

Артист рассказал, что однажды его друг, экс-солист из группы "На-На", показал ему фото Марины Хлебниковой. Шура признался, что "аж перекрестился". Тогда он забил тревогу, и посоветовал общественности отправить коллегу лечиться.

По словам артиста, после его слов его сразу "закрыли" от Марины Хлебниковой. Ведь представители и друзья звезды утверждали, что она не пьет. ШУра отметил, что теперь приходится спасать вокалистку. "Где взять кожу, чтобы пошить ей лицо?", — интересуется Александр Медведев.

Напомним, недавно Марина Хлебникова вышла на связь с поклонниками из больницы. Она призналась, что ее состояние оставляет желать лучшего, но прогресс все-таки есть. Певица сильно обгорела в пожаре. В частности, у нее очень пострадало лицо.