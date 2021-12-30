Изуродованной в пожаре Хлебниковой указали на дверь

Вся страна переживает за здоровье пострадавшей в огне Марины Хлебниковой. Появилась информация о том, как себя сейчас чувствует 56-летняя певица.

В настоящее время звезда находится в больнице. Но, по последним данным, ей стало лучше. Если состояние артистки не ухудшится, Новый год она встретит уже с близкими и друзьями.

По слухам, Марину Хлебникову скоро выпишут из клиники. Якобы медики пришли к выводу, что ее самочувствие стабилизировалось, и угрозы для жизни нет. Знаменитость должна вернуться домой уже 30 декабря. Само собой, поклонники пришли в восторг от такой новости.

Вместе с тем представители исполнительницы отметили, что никакой официальной информации о предстоящей выписке еще нет. Ранее Марина Хлебникова выходила на связь с фанатами. Она выразила благодарность всем, кто ее поддерживал и развеяла некоторые домыслы о своем состоянии.

Вокалистка сообщала, что находится в позитивном настроении и старается идти на поправку. Звезда заявила, что с ней все будет хорошо. Также она обещала по возможности записывать для поклонников голосовые сообщения.

