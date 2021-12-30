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Шоу-бизнес
"Ну что, ******?": Шура публично обматерил агрессивного Соседова

"Ну что, ******?": Шура публично обматерил агрессивного Соседова

Шура достаточно редко дает интервью, но каждое его появление сопровождается яркой реакцией публики. На этот раз он пришел к Алене Жигаловой.
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Журналистка поинтересовалась, как сложились его отношения с Сергеем Соседовым, на которого жаловались многие участники программы "Суперстар". Он ответил, что у них все случилось гораздо раньше. Выяснилось, что в 2007 году критик также входил в состав жюри шоу, а исполнитель принимал в нем участие.

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 (Александр Медведев) Шура

(Александр Медведев) Шура певец

Тогда Соседов заявил, что у Шуры якобы имеются большие проблемы с голосом. Как известно, певец всегда знает что, кому и в какой момент стоит ответить, чтобы поставить на место. Так произошло и здесь. "Ну что, ******?" – крикнул он журналисту, пообещав создать ему большие проблемы, если это не прекратится. Исполнитель посмеялся, вспомнив тот момент, и указал, что эти кадры не вырезали, а потому до сих пор можно просмотреть их и посмеяться.

Уже сейчас исполнитель вовсе не держит зла на критика и даже говорит, что любит его. Он указал, что единственный момент, который он не может принять – это то, что критик пытается обучать профессионалов вокалу. Певец подчеркнул, что это вовсе не в его компетенции, в чем его поддержала Алена Жигалова. В последнем интервью журналистка попросила коллегу исполнить композицию.

Шура посмеялся и подчеркнул, что остальное можно простить Сергею Соседову, но это слишком. Ко всем его замечаниям он старается относиться с юмором, но несправедливыми их при этом не считает. Поклонники были счастливы увидеть любимого артиста перед Новым годом.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 30 декабря 2021, 14:13 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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