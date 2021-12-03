Культовую песню покойного Градского хотят отдать Джигурде: Пусть поет

Сегодня стало известно о том, что культовую композицию "Как молоды мы были" хочет исполнять не кто иной, как эпатажный актер и шоумен Никита Джигурда. Эта новость вызвала негодование многих россиян, кто-то даже заговорил о неэтичности такого поступка. Композиция "Как молоды мы были" приобрела большую популярность именно в талантливейшем исполнении Александра Градского, поэтому людям претит сама мысль о том, что эту песню может петь кто-то еще.
Однако известный музыкальный критик Сергей Соседов с таким мнением не согласен. В комментарии порталу BLITZ+ он отметил, что гениальная песня Александры Пахмутовой, ставшая визитной карточкой Александра Градского, на самом деле никогда не была его собственностью.
Соседов не видит ничего плохого в том, чтобы отдать композицию Джигурде.
"Пусть поет," – благосклонно согласился критик.
Эпатажный артист совершенно точно исполнит эту песню по-своему, в характерной ему "рычащей" манере и, возможно, даже придаст ей второе дыхание. Соседов также напомнил, что еще до Градского этот хит пела Эдита Пьеха, да и другие артисты вполне успешно выступали с данной композицией.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что в Сеть слили видео последней репетиции команды Александра Градского на шоу "Голос".