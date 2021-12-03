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Шоу-бизнес
"Как во дворце": Кудрявцева нарядила елку с трехлетней дочерью

"Как во дворце": Кудрявцева нарядила елку с трехлетней дочерью

Звезда экрана Лера Кудрявцева готова к Новому году. Теперь дома у звезды стоит праздничное дерево.
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Телеведущая Лера Кудрявцева позаботилась о новогоднем убранстве в самом начале декабря. Нарядно украсить дом к любимому празднику она решила с помощью службы декора и своей маленькой помощницы — трехлетней дочки Марии.

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В инстаграм-истории блондинка показала, как рассматривает роскошные шарики на зеленой красавице вместе с девочкой. В это время под елкой сидел пушистый кот Фофан, едва сдерживая себя от рискованных игр.

Новогоднее дерево выбрали очень высокое — до самого потолка. Золотистые огоньки украсили ветви от верхушки до основания ели. Лера Кудрявцева выбрала современные украшения, отстранившись от моды на уже редкие советские игрушки. На полу она разместила подарочные коробки. Получилось ярко, торжественно и богато.

Лера Кудрявцева сделала фото рядом с елочкой и похвасталась поклонникам этой красотой. Подписчикам инстаграм-аккаунта звезды все понравилось. Некоторые даже позавидовали. "У вас как во дворце", "Чудо какое!", "В провинции в Доме культуры такого не увидишь. Вот как надо жить!" — написали комментаторы.

Напомним, в прошлом году Лера Кудрявцева воспользовалась услугами актрисы Елены Ксенофонтовой. В рамках подработки артистка решила украшать елки в домах звезд и у нее это отлично получилось.


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Фото: Elena Sikorskaya / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 декабря 2021, 18:34 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые красивые новогодние елки мира

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