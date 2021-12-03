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Шоу-бизнес
"Господи, как исхудала": Чудом выжившая МакSим шокировала своим видом

"Господи, как исхудала": Чудом выжившая МакSим шокировала своим видом

Певица МакSим поделилась новым снимком.
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Поклонники не перестают переживать за чудом выжившую певицу, которая сейчас проходит реабилитацию и активно ведет свой блог. МакSим выложила фото, на котором предстала в закрытом черном платье с воротничком и на очень высокой шпильке. Образ восхитил подписчиков, но вот ее худоба после болезни все еще шокирует зрителей.

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Исхудавшая МакSим поразила народ откровенным видом

 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

"Господи, как исхудала (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Такая изящная и очаровательная", "Ты на каждой фотографии такая разная", "Кушай побольше", "Вы очень красивая! Но немного похудели, надеюсь, со здоровьем у вас все хорошо! Переживал за вас!", "Марин, Вы как вино, с годами все лучше", "Вот, что значит перерождение!", "Какая худенькая", "Как похудели", – написали комментаторы.

Ранее певица Юлия Беретта высказала свое мнение о болезни МакSим. Она считает, что недоброжелатели, которые не верили в реальность страшного недуга, просто пиарятся на болезни другого человека.

Напомним, певица попала в больницу с двусторонней пневмонией, ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Врачи не давали прогнозов, так как состояние было крайне тяжелое, но певице удалось побороть болезнь. Сейчас она восстанавливается в кругу близких.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
3 декабря 2021, 20:11 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Шесть главных хитов певицы МакSим

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