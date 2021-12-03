"Для меня это испытание": Кабаева показала любимого мужчину

Блогер Саша Кабаева выложила милое фото.

Модель нередко публикует совместные фото со своим нынешним избранником, с которым они сейчас счастливо растят сына. До этого девушка прошла через много сложностей в личной жизни, она состояла в непростых отношениях и позже ждала возлюбленного из тюрьмы. Но все в прошлом, сейчас Саша счастлива с любимым мужчиной.

Кабаева выложила фото в зеркало, на котором они с мужем стоят в одинаковых свитерах. "Купить новогодние свитера – ✅ Впереди поездка за игрушками. Как только Егор вернется. Как вы справляетесь с разлукой ? Для меня это целое испытание (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написала блогер.

Подписчики тут же стали делиться своим мнением относительно разлуки с любимым человеком и предновогодней суеты. "Это не нормально, тут психология замешана", "Это потому что у вас только зародились отношения. Страсть. А потом будет все немного иначе", "Такие лапочки, вот прям смотритесь рядом!", "Красивая вы пара, счастья вам и любви", "С мужем летом были 24/7 сейчас работает 2 через 2. Аж ревную его к работе, не хватает", "Это первое время , потом будете друг от друга отдыхать", "Я тоже не могу долго без своего любимого", – рассказали комментаторы.