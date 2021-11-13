"Я от него ушла": Потерявшая любовь Кабаева ошарашила заявлением

Популярная блогерша и модель Саша Кабаева после многочисленных испытаний наконец-то обрела счастье в личной жизни. За плечами у женщины тяжелый развод и достаточно изнурительный период ожидания экс-супруга из тюрьмы. О неприятных деталях прошлого Саша Кабаева решила поведать в рамках откровенного интервью.
Как известно, бывшим мужем звезды является трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой, которого в 2019 году задержали за мошенничество и посадили за решетку. Пока избранник отбывал срок, Саша Кабаева родила сына и терпеливо ждала супруга в надежде на лучшую жизнь.
Модель сообщила, что Александр Липовой не смог стать для нее идеальным спутником, когда вышел на свободу. Женщина рассчитывала, что спортсмен будет носить ее на руках, но его отношение было совершенно иным. В итоге Саша Кабаева не выдержала и задумала развестись, так как ее чувствами пренебрегали.
"Я от него ушла, лично я. Я безумно любила этого человека, боролась за него", — ошарашила заявлением знаменитость. Саша Кабаева отметила, что обеспечивала семью из своего кармана и до тюрьмы, и после.
Однако не деньги, а именно взаимоотношения стали камнем преткновения между мужем и женой. "Я очень многим пожертвовала ради человека, но ничего не получила взамен", — заявила блогерша. Саша Кабаева переживала за ребенка и не хотела, чтобы он слышал ругань между родителями.